Ankara merkezli 3 ilde operasyon: 100 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye’ye yasadışı yollarla giren yabancı uyruklu şahısları yakalamaya yönelik Ankara merkezli olarak Kocaeli ve Çankırı’da düzenlenen operasyonlarda 100 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör de gözaltına alındı.

Ankara merkezli 3 ilde operasyon: 100 kaçak göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, Kocaeli ve Çankırı’da düzenlenen 9 farklı operasyonda 100 düzensiz göçmen yakalandı. Ankara’ya gelen kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı ve yakalanmamaları için sahte kimlik belgesi hazırladığı belirlenen E.A.Ş., T.C. ve M.S.A. da yakalanarak gözaltına alınırken, R.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

TAKSİCİ VE BÜFECİ ORGANİZATÖR ÇIKTI

Söz konusu şüphelilerden E.A.Ş, T.C. ve M.S.A’nın Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) taksi şoförlüğü yaptığı, şüpheli R.A’nın ise otogar içerisinde büfe işlettiği belirlendi. Aracı organizatörlerin para karşılığında Ankara il sınırına getirilen kaçak göçmenlerin diğer illere ulaşımlarını sağladıkları öğrenildi. Yurda İran sınırı üzerinden girdiği belirlenen 100 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edilmesi için işlemlerinin başlatıldığı aktarıldı.

 

Kaynak: İHA

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