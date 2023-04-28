'Merhaba nasılsın' dediler: Savcı, örgüt üyeliğine delil gösterdi

İzmir’de 22 Mart'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi İdil Uğurlu, Barış Annesi Behiye Yalçın, Selma Demir, Ayşe Merva Aytemür, Hayat İzgi ve Newroz Çelik, 24 Mart'ta sevk edildikleri adliyede, "Örgüt üyeliği" gerekçesiyle tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianame, sunulduğu İzmir 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 8 Haziran’a duruşma günü verildi. 50 sayfalık iddianamenin 10 sayfası PKK, KJK ve TJA’ya ilişkin bilgilerin oluşuyor. iddianamede, suçlamalar Buse Arslan isimli açık ve “dokuz” isimli gizli tanığın ifadeleri ile kadınların katıldığı eylem ve etkinliklere dayandırılıyor.

AÇIKLAMA VE TOPLANTILAR DELİL SAYILDI

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, iddianamede, HDP Milletvekili Semra Güzel'in tutuklanmasına karşı, HDP Genel Kongresi, İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü açıklaması, ağır hasta tutuklu Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk’un tahliye talebi, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin zamlara karşı açıklaması, İHD'nin hasta tutukluların tahliye edilmesi talebi, IŞİD'in Şengal ve Suruç'ta yaptığı katliamlara tepki gösterilmesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılacak Feminist Gece Yürüyüşü çağrısı, İzmir Kadın Platformu'nun kadına yönelik şiddete ve ekolojik talana karşı yaptığı basın açıklamaları ve Newroz mitingleri suçlama konusu yapıldı.

Yine HDP'nin Ege Bölge konferansı, HDP'nin halk buluşmaları, Adalet Nöbeti ve KESK İzmir Şubeler Platformu'nun Adaleti Nöbeti'ne yapılan katılımlarda suç olarak gösterildi. Kadınların katıldığı eylem ve etkinliklere dair iddianamede, GSM hatlarının HTS verilerinin yer aldığı raporlar bulunuyor.

"MERHABA NASILSIN?" SUÇU

İddianamede, kadınların yaptığı telefon görüşmelerine ait tapeler de yer alırken, “Merhaba nasılsın?” ifadesi suçlama konusu yapıldı. İddianamede bununla ilgili şu değerlendirme yapıldı: "Merhaba nasılsın? söylemi ile örgütsel irtibat ilişki içinde bulunduğu değerlendirilen kişiyle örgüt adına örgütsel toplantı görüşme talebini gizliliği riayet ederek üstü kapalı olarak ilettiği anlaşılmakta."

Kadınların telefon görüşmelerindeki konuşmaların kısa olması “örgütsel tavır sergilemek” olarak değerlendirildi. Yine kadınların aralarında yaptığı görüntülü konuşmaların da örgütsel faaliyet olarak sayıldığı iddianamede, görüntülü konuşmanın konuşmaların deşifre olmaması amacıyla yapıldığı ileri sürüldü.

SAVCININ DEĞERLENDİRMESİ

Savcı, iddianamenin sonunda şu değerlendirmeyi yaptı: “Dosyanın bir bütün halinde incelenmesinde şüpheliler İdil Uğurlu, Bahiye Yalçın, Hayat İzgi, Selma Demir, Nevroz Çelik ve Ayşe Merva Aytemür hep birlikte hareket ederek PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilen oluşumda kadın yapılanması olarak faaliyet gösteren TJA yapılanmasının sorumluları olarak faaliyet gösterdikleri, şüphelilerin TJA yapısı çerçevesinde sorumlu düzeyde faaliyet göstererek üyeler üzerinde hakimiyet sağlayıp, eylemler organize edip eylemlere katılım çağrılarının ve eylemlerin örgüt medyası olarak faaliyet gösteren internet mecralarından yayınlanarak örgüt içinde örgütün yeniden canlanma daha güçlü olma amacının gerçekleşeceği kanaatini oluşturarak örgütün tabanda legal ve haklı olduğu gibi güçlendiği imajıyla örgüt içindeki elemanların çözülme ayrılmalarını engelleyerek muhafazasını sağlama ayrıca örgüte yeni eleman kazandırma faaliyetleri ile örgüt üyeliği suçunu işledikleri, tüm dosya içeriğinden anlaşılmış olmakla… Şüphelilerin yargılamalarının yapılarak bahse konu eylemlerin topluma verdiği zararın yoğunluğu, devamlılığı ve TJA Sorumluları olarak yerel yönetici konumunda oldukları dikkate alınarak eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca üst sınırdan başlayarak cezalandırılmalarına karar verilmesi…”

İddianamede, İdil Uğurlu, Behiye Yalçın, Selma Demir, Hayat İzgi, Ayşe Merva Aytemür ve Newroz Çelik hakkında “Örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.