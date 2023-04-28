Tüm taraflar ceza istemişti: Çocuğa cinsel saldırı davasında tepki çeken karar

İstanbul'da yaşayan 14 yaşındaki İ.Ç., arkadaşının 52 yaşındaki babası B.G. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Çocuk İzleme Merkezi’nde yaşadıklarını anlatan İ.Ç., B.G.'nin cezalandırılmasını istedi. B.G. ifadelerin ardından tutuklandı. İ.Ç.'nin ailesi şikayetini geri çekince 3 ay 8 gün cezaevinde kalan B.G. aralık ayında tahliye oldu.

“EVLERİ BASILDIĞI İÇİN ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER”

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre; davanın 3. duruşması bu hafta Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İ.Ç.'nin avukatı duruşmada yaptığı savunmada, ailenin şikayetinden neden vazgeçtiğini şöyle anlattı: "Müvekkillerimiz evleri basılması sebebiyle korkmuş olup bu nedenle şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Ortada bir tehdit söz konusu. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Duruşmaya katılan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın indirim yapılmaksızın cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise sanığın cinsel istismar suçunu işlediğinin sabit olmadığını belirterek B.G.'nin beraatine karar verdi.