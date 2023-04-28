Oğuzhan Uğur, TİP ile yaptığı yayın sonrası hastanelik oldu

Siyasi liderleri konuk eden Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının son bölümüne TİP (Türkiye İşçi Partisi) milletvekilleri katıldı.

TİP milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu, Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Ahmet Şık, Mevzular Açık Mikrofon programına hep birlikte konuk oldular.

Oğuzhan Uğur 7 saat 10 dakika süren yayın sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla hastanelik olduğunu duyurdu. Uğur; ''TİP’in tam kadro katıldığı M.A.M. 13. Bölüm 7 saat 10 dakika sürdü. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Sonlara doğru bana bi şeyler oldu ama ne oldu henüz bilmiyorum. Mesaime hastanede devam ediyorum. Serumla yırtmayı umuyorum. Tanıtımlar yakında. Yani inşallah. Bakıcaz'' açıklamasını yaptı.