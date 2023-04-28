Alkollü yolcu olay çıkardı, uçak Antalya’ya acil iniş yaptı

İstanbul-Mogadişu seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağında Somali alkollü yolcu, kabin memuruna saldırdı. Olay üzerine THY uçağı Antalya Havalimanı’na acil iniş yaparken yolcu Antalya’da gözaltına alındı.

Alkollü yolcu olay çıkardı, uçak Antalya’ya acil iniş yaptı

THY’nin TK646 sefer sayılı İstanbul-Mogadişu uçuşunu yapan TC-LCK kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağında alkollü Somalili yolcu sorun çıkardı.

Kabin ekibine ve diğer yolculara sözlü ve fiziki saldırıda bulunan yolcuya, kabin ekibi tarafından plastik kelepçe takıldı. Uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Somali uyruklu yolcu polis tarafından uçakta gözaltına alındı. Yolcunun, sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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