Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da görüştü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile gerçekleştirdiği İstanbul'daki görüşme hakkında yapılan yazılı açıklamada, Filistin ve Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı ve bölgedeki sorunlar üzerinde durulduğu belirtildi. Ayrıca, Filistin'in özgürlüğü ve bağımsızlığı için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiği vurgulanmış ve Saadet Partisi'nin Filistin halkının yanında olduğu ifade edildi.