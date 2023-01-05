Karamollaoğlu: Bugün Altılı Masa'da adaylık konusu açılır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugünkü Altılı Masa toplantısında adaylık konusunun da açılacağını söyledi.

Karamollaoğlu: Bugün Altılı Masa'da adaylık konusu açılır

Son olarak DEVA Partisi Genel Merkezi’nde toplanan Altılı Masa, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun geçirdiği operasyon nedeniyle ertelenen toplantısını bugün düzenleyecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda sıcak başlıklar ele alınacak.

Halk TV’den İsmail Saymaz, Karamollaoğlu’nun kendisine Altılı Masa'da ortak aday konusunu açacağını doğruladığını bildirdi.

Saymaz’a konuşan Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz ‘İlle de genel başkanlardan biri olsun’ demedik. Ama ‘genel başkanlar olamaz’ da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı."

Çoklu aday ihtimaline sıcak bakmadığın belirten Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili daha önce 'Şansı yüksek' açıklaması hakkında ”Anketler öyle gösteriyor. Anketlerde ileri sürülen diğer arkadaşlar da Tayyip Bey'in önünde gözüküyor. Kılıçdaroğlu da önde. Fakat bu konular hiç görüşülmediği için olur mu olmaz mı tarzında değerlendirme yapmayı doğru bulmadım” dedi.

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