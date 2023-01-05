Aslı Baykal milletvekilliği için açık kapı bıraktı: 'Olasılık çok, niye 'AK Parti' diyorlar?'

Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, milletvekili olmak istediğine dair iddiaya "Niye AK Parti, Zafer Partisi'ne gireceğim belki. Olasılık da çok, niye onu düşünüyorlar" yanıtını verdi.

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Aslı Baykal milletvekilliği için açık kapı bıraktı: 'Olasılık çok, niye 'AK Parti' diyorlar?'

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın partiye ağır eleştirilerde bulunarak istifa eden kızı Aslı Baykal, Oda TV'ye açıklamalarda bulundu

Son olarak Baykal'ın eski eşi Halil Ataman'ın kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve en son ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi gündeme gelmişti.

Halil Ataman'ın şirketlerindeki 'illegal durumlar' ve 'FETÖ ilişkisi' nedeniyle arandığı öne sürülmüştü. Aslı Baykal'ın da bu nedenle milletvekili olmak için 'kolları sıvadığı' iddia edilmişti.

Baykal, tüm bu iddiaları yalanladı. 10 yıldır bekar olduğunu ifade eden Aslı Baykal, basının durumunun içler acısı olduğunu; mesnetsiz, duyulan her şeyin yazıldığını kaydetti.

Baykal, son günlerde öne çıkan 'milletvekili adaylığı' konusunda ise açık kapı bıraktı; "Böyle bir isteğiniz var mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

'NİYE AK PARTİ? BELKİ ZAFER PARTİSİ'NE GİRECEĞİM'

"Her şey olabilir. Ben Twitter'da bazı durumları yazıyorum. Yorum bile yapmıyorum. Olanları toparlayıp ortaya koyuyorum. Buna bakarak da gerçekler bu kadar mı acıtıyor.

Bana desinler ki 'yazdığın şu yanlış. CHP, Atatürk'ün yolundan son hızla ilerliyor, devrimlere sahip çıkıyor' desinler. Bunların hiçbiri konuşulmuyor. Ayrıca niye AK Parti, Zafer Partisi'ne gireceğim belki. Olasılık da çok, niye onu düşünüyorlar."

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