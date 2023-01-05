Kulis: Kabinedeki tartışmalı isimlere 'dokunulmazlık' hazırlığı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü partisinin MYK toplantısında verdiği “seçim startı” sonrası, AKP kulisleri de hareketlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki “tartışmalı bazı isimlerin” milletvekili yapılarak, gelecek dönem için bu isimlere “dokunulmazlık zırhının kazandırılacağı” iddia edilirken AKP’nin kamuoyuna da “Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz” mesajını vermek istediği de kaydediliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, AKP kulislerinde, “mevcut kabine içindeki bazı bakanların 2023 seçimlerinde milletvekili adayı yapılacağı” konuşuluyor.

Bu durumun nedenlerinden birinin “AKP’nin bu seçimlerde işini şansa bırakmak istememesi” olduğu dillendiriliyor. Uzun süredir siyasette, “Erdoğan’ın seçimi kazanacağı ancak partisinin parlamentodaki ağırlıklı çoğunluğunu kaybedeceği” tartışmaları yapılıyordu. AKP’nin, “çoğunluğu koruma” hamlelerinden birinin de bazı bakanların milletvekili adayı yapılarak kamuoyuna “AKP, güçlü bir ekiple geliyor” mesajını vermek olduğunu kaydediliyor.