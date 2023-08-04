Kaftancıoğlu'nda 'MuazZAM' etkinliğini yasaklayan Eyüp Kaymakamlığı'na tepki

Eyüpsultan Meydanı’nda bugün kurulması planlanan CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, AKP iktidarının genel seçimden sonra yaptığı zamlara dikkat çekmek için hazırladığı “muazZAM Bir Sergi" adlı gezici sergi, kaymakamlığın kararıyla yasaklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beraberindeki CHP İstanbul Milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç, Ali Gökçek, Suat Özçağdaş ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile kaymakamlığın kararını ilçe meydanında protesto etti.

Siyasetin görevinin vatandaşla bir araya gelmek, vatandaşı dinlemek ve vatandaşın dertlerine çözüm bulmak için çalışmak olduğunu belirten Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

“SİYASETİN GÜNDEMİ, VATANDAŞIN DERDİ NEYSE ODUR"

Hep söylediğimiz gibi bunun olmazsa olmazı vatandaşımızla bir araya gelmektir. Siyasetin gündemi aynı zamanda vatandaşın derdi neyse odur. Biz İstanbul’da İstanbul örgütü olarak yaklaşık 1,5 ay öncesinde bugüne kadar olduğu gibi vatandaşın asıl gündeminin hangi ilçede olursa olsun, hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi sosyal sınıf ve kimlikte olursa olsun; vatandaşın gündeminin kendisini çarpan zamlar olduğunu görüp son zamanlarda şiddetle artan zamlara karşı AKP iktidarı döneminde, AKP’nin eserleriyle oluşturduğumuz ‘muazZAM Bir Sergi" adı altında bir çalışma başlattık. İstanbul’un bütün sokaklarına, bütün ilçelerine, bütün mahallelerine giderek AKP’nin eserleriyle oluşturduğu zam sergisini vatandaşlarımızla buluşturmaya başladık. Bizler örgütümüzle birlikte vatandaşlarımıza aslında zamların nasıl olduğunu ve neden kaynaklandığını, bunun sonucunda bu kötü sürecin gidişatında çözümü yine vatandaşımızın kendisi olduğunu anlatmaya başlamışken bugün Eyüpsultan ilçemizde kaymakamlık, bizim bugün burada yapacağımız ‘muaZAM Bir Sergi’ isimli çalışmamızın bu bölgede konuşlanmasına ve sabitlenmesine izin vermedi.

"VATANDAŞLA BİR ARAYA GELEMEZSİNİZ’ DİYORLAR"

MuazZAM Bir Sergi’ isimli çalışmamız şu ana kadar yaklaşık 11 ilçede vatandaşlarımızla buluştu. Şu ana kadar herhangi bir problem yaşanmadı. Ne hikmetse bugün Eyüpsultan Kaymakamlığı işgüzarlıkla yasaklama kararını çıkardı. Yasaklamada deniliyor ki ‘İnsan kalabalığı oluşturduğu ve bu kalabalıkta açılması planlanan serginin güvenlik yönünden sakıncalı olduğu değerlendirilmekte olup AKP iktidarının eserleriyle oluşturulan gezici 'muazZAM Bir Sergi’ adı altında planlanan her türlü etkinlik, kaymakamlık makamının olurları ile Eyüpsultan ilçesi genelindeki tüm alanlarda yasaklanmıştır’. Hani olur ya bu meydanda kaymakamlığın geçerli, bizlerin de söylediğinde kabul edebileceği bir mazereti vardır, ki yasaklamaya gerek yoktur, söylenir. Biz de bunu dikkate alırız, kabul edilir. Hayır. ‘Eyüpsultan sınırları içindeki hiçbir yerde bu aracı sabitleyemezsiniz, daha doğrusu siz vatandaşla bir araya gelemezsiniz’ diyorlar. Diyorlar da sonuca bakacağız.

"BU KÖTÜ GİDİŞATA HEP BİRLİKTE DUR DİYECEĞİZ"

Biz ne yapacağız Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da İstanbul’un bütün pazarlarında ‘muazZAM Bir Sergi’ standımızla, vatandaşın derdiyle dertlenip, zamların vatandaşı nasıl çarptığını vatandaşımızla sohbet edip, hemhal olup çözümün yine vatandaşta olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Yine buraya almadıkları aracımız şu anda Eyüpsultan sokaklarında dolaşıyor. Zamların sebebini ve bu zamlara nasıl çözüm alınacağını anlatıyor. Seçimden öncesi 50 gün ve bugünkü 50 gün arasında geçen sürede fiyatların nasıl arttığını vatandaşlarımızla paylaşıyor. Biz de örgütlerimizle birlikte milletvekillerimiz, bütün yöneticilerimizle birlikte vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Hiçbir şey ama hiçbir şey bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşın yanında olmamızı, vatandaşımızın derdiyle dertlenmemizin önüne geçemeyeceği gibi çarenin yine vatandaşta olduğunu vatandaşlarımızla birlikte paylaşacağız. Bu kötü gidişata hep birlikte dur diyeceğiz.

"SEÇİMLERDE KARA PROPAGANDA, SAHTE VİDEOLAR DİZ BOYU GİTTİ"

Son bir şey söylemek isterim bu yasak kararını alan kaymakama ya da aldırtanlara. Bir genel seçim geçirdik. Yalan, iftira, kara propaganda, sahte afiş ve sahtekarlık, sahte videolar diz boyu gitti. O dönemlerde müracaat etmemize rağmen sahte broşürleri, sahte afişleri yasaklamayanların, yapılan sahtekarlıklara göz yumanların bugün sadece gerçekleri anlattığımız, vatandaşın belini büken zamları vatandaşla paylaştığımız bu çalışmamıza engel koyanların takdirini de yine sesimizi duyan herkese bırakıyorum. Takdiri kendilerine bırakıyorum. Şimdi biz milletvekillerimizle ve örgütümüzle birlikte sokaktaki vatandaşlarımızla, esnafımızla hatta burada aracın girmesine engel olan güvenlik güçlerimize de selam vererek onlara bu zamların sebebini ve bu zamlar sonucunda çektikleri sıkıntıların çaresinin yine kendilerinde olduğunu ve CHP olarak bizim her zaman vatandaşın yanında olduğumuzu tekrarlayacağız diyorum. Her birinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için basın açıklamamıza. Ayrıca bugün İstanbul’da bulunan, yarın genel başkanımızı Erzincan’da karşılayacak olan Erzincan Milletvekilimiz Sayın Mustafa Sarıgül’e de özel olarak teşekkür ediyorum. Hem Erzincan halkının yanında olurken bugün İstanbul’da Eyüpsultan Meydanı’nda da bizi yalnız bırakmadığı için İstanbul milletvekillerimizle birlikte kendisine de sonsuz teşekkür ediyorum.”