Canlı yayında fenalaşmıştı: CHP'li belediye başkanı ameliyata alındı

İzmir'de katıldığı canlı yayında fenalaşan ve 2 gündür tedavi altında olan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin bugün ameliyata alındı.

Canlı yayında fenalaşmıştı: CHP'li belediye başkanı ameliyata alındı

Katıldığı internet programında fenalaşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ameliyata alındı.

Yüksek tansiyon ve beyin kanaması şüphesiyle Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Engin'in cerrahi operasyon için özel bir hastaneye sevk edildiği ve ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ameliyatta Engin’in beyninden çıkarılan kistin incelenmesi için biyopsi işlemi yapılacağı ve çıkan sonuca göre tedavi sürecinin devam edeceği kaydedildi.

Narlıdere Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz çarşamba günü ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan Belediye Başkanımız Ali Engin, Medicana International İzmir Hastanesi'nde başarılı bir tedavi süreci geçirmektedir. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımız Ali Engin, doktorların gözetiminde istirahat etmektedir. Bu süreçte Başkanımız Ali Engin’e geçmiş olsun dileklerini ileten, yakın ilgi ve alaka gösteren herkese teşekkür ediyoruz."

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