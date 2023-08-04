Önder İşleyen: 'Ekonomiyi IMF'ye, Körfez sermayesine teslim ettiler'

SOL Parti Enez İlçe Başkanlığı bugün, Edirne Enez'de Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen'in katılımıyla zamlar ve hayat pahalılığına karşı yürüyüş düzenleyerek açıklama yaptı.

“Zamlara ve hayat pahalılığına artık yeter. Harami düzenini örgütlü gücümüzle yeneceğiz” ve “Yoksulluğa, açlığa, sefalete mahkum değiliz, yeter” yazılı pankartları açılan eylemde, zamların geri alınması ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çiftçinin elindeki buğdayı alması talep edildi.

Önder İşleyen, burada şu açıklamayı yaptı:

“MUHALEFET PARTİLERİ KİŞİSEL HIRSLARI PEŞİNDE AMA BU ÜLKENİN DEVRİMCİLERİ VAR”

“Bir seçim geride kaldı. Bu seçimden sonra, iktidar seçimi kazandı ülkenin tapusunu üzerine aldı zannetmesin. Muhalefet partileri kişisel hırsları peşinde; gaflet, teslimiyet içinde olabilirler ama bu ülkenin devrimcileri var. Akbelen'de 7'den 70'e direnen yurtseverleri var. Enez'de ve ülkenin dört bir yanında zamma zulme karşı mücadeleyi adım adım örgütleyecek SOL Parti var, devrimciler var. O yüzden, bu ülkenin tapusunu aldığını zannedenlere, onlara teslim olanlara başka bir yolun olduğunu hep birlikte göstereceğiz. Asla, bu ülkeyi ve geleceğimizi bir avuç haraminin eline teslim etmeyeceğiz.

“BİR GRUP HARAMİNİN CEBİNİ DOLDURMAK İÇİN SATILMADIK YER BIRAKMADILAR”

Gıdaya, barınmaya, en temel insani ihtiyaçlara bu ülkenin milyonlarının ulaşamadığı bir ülke yarattılar. Bu ülke topraklarını ekilemez, biçilemez kıldılar. KİT'leri sattılar, yoksul bir Cumhuriyet'in kurduğu fabrikalarını sattılar. O yüzden bu ülke küllerinden yeniden doğmak zorunda. Laik, demokratik, bağımsızlıkçı, emekçi halktan yana bir yeniden kuruluşu olmaksızın bu ülke ayağa kalkamayacak. Bu haramilerin elinde ayağa kalkamayacak. Ülkeyi çöle çevirdiler. Bir grup haraminin cebini doldurmak için, emperyalist tekellerin cebini doldurmak için bu ülkede satılmadık yer bırakmadılar. Umudu başka yerde aramayın. Kişisel ikbal ve hırsları uğruna bu ülkenin geleceğini pervasızca satan, kendi kişisel hırsları uğruna bu ülkenin geleceğinden vazgeçenlere de umut bağlamayın. Umut biziz.

“'NATO'YA KAFA TUTUYORUZ' DEDİLER NATO'NUN ÖNÜNDE BOYUN EĞDİLER”

Bu iktidar 20 yıldır kendisi dışında herkesi vatan haini olmakla, yerli ve milli olmamakla suçladı. Akbelen'de toprak için, ağaç için direnenler bu ülkenin gerçek vatanseverleridir. Bu ülkenin vatanseverleri olarak, devrimcileri olarak Akbelen'de ve ülkenin dört bir yanında bu haramiler bizden ne aldılarsa, bu ülkeden ne aldılarsa hepsini geri almak ve bir bir hesap sormak için mücadeleye devam edeceğiz. Yerliyiz, milliyiz dediler seçimden sonra ülke ekonomisini IMF'ye, körfez sermayesine teslim ettiler. Bu ülkeyi öyle bir batırdılar ki gittiler, dün ‘Kafa tutuyoruz’ dedikleri batının emperyalistleri önünde, kirli para babaları önünde bu ülkeyi bir daha pazarlamak için oturdular. ‘Amerika'ya, NATO'ya kafa tutuyoruz’ dediler NATO'nun önünde boyun eğdiler.”