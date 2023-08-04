İYİ Parti'den yerel seçim çıkışı: Aday çıkaracağız!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüksel, tabanın talebiyle yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini ifade etti.

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İYİ Parti'den yerel seçim çıkışı: Aday çıkaracağız!

Tekirdağ'a gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, yerel seçim çalışmalarına ilişkin konuştu.

Hasan Ali Yücel Meydanındaki açıklamasında Yüksel, tabanın talebiyle yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini ifade etti.

"TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİR"

Yüksel, "Şimdi Genel Başkanımız, olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Prof. Dr. Kürşat Zorlu beyde zaman zaman açıkladı. Biz tabanımızında talebi ile yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu istikamette çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjektür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Ama öncelikle şuanda bütün çalışmalarımız bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur konuşulur, gelen teklifler talepler değerlendirilir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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