Kadın hakları Meclis'te rafta kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni başladığı 28. Yasama Dönemi’nin faaliyetlerine yerel seçimler nedeniyle 2 Nisan’a kadar ara verdi. Meclis’in yeni başlayan bu yasama döneminde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ilk olarak 10 Ekim 2023’te toplandı.

Toplantıda “komisyonun hangi sıklıkla toplanacağına” ilişkin soruya yanıt veren Komisyon Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, “Komisyon çok sık toplanacak. Hatta siz, belki bir müddet sonra ‘Çok sık toplanıyor muyuz acaba?’ diye böyle bir serzenişte bulunabilirsiniz. Dolayısıyla rahat olun, komisyon sık toplanacak” dedi. Buna karşın komisyon 2 Haziran 2023’te başlayan 28. Yasama Dönemi’nden 1 Mart 2024’e kadar sadece bir kere toplandı.

113 TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEDİ

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Meclis’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre; dönem boyunca yaklaşık 113 yasa teklifi komisyona sunuldu. Ancak bu tekliflerin hiçbiri değerlendirilmedi.

Komisyonun gündemine gelmeyen yasa tekliflerinde kadınların iş hayatına katılması, ceza yasasında değişiklikler yapılması ve kadınların seçme, seçilme hakkının kuvvetlendirilmesi gibi pek çok öneri bulunuyor.

Ceza yasasında değişiklik öngören öneriler arasında “kasten öldürme ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda davalara zaman aşımı uygulanmaması”, “kadın ve çocuğa karşı işlenen suçlarda erteleme ve koşullu salıverme hükümlerinin uygulanmaması” ve “meslek öncesi eğitim sürecinde, hâkim ve savcı adaylarına yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularını içeren eğitim çalışmaları yapılması” gibi yasa teklifleri yer alıyor.

KADINLARA REGL İZNİ ÖNERİSİ

Kadınların çalışma hayatıyla ilgili ise Meclis’te “sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan doğumların da borçlanma sürelerinden sayılması”, “özel sektörde çalışan kadınlara ayda bir gün regl izni verilmesi”, “ev kadınlarının emeklilik primlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmesi ve evlilikte yirmi beşinci yıllarını doldurmaları kaydıyla emeklilik hakkı tanınması” gibi teklifler bekliyor.

Siyasi alanda ise “belediye meclisi ve belediye encümeni üye seçimlerinde kadın kotası uygulanması”, “Eşitlik Bakanlığı adı altında bir bakanlık kurulması”, “siyasi parti teşkilatlarını oluşturan üyelerin ve siyasi parti kuruluşuna katılanların yüzde 33’ünün kadınlardan oluşturulması” ve “8 Mart gününün resmi tatil ilan edilmesi” gibi yasa teklifleri bulunuyor.