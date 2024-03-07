Tartışmaların odağındaki CHP'li Burcu Köksal'dan yeni açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Afyonkarahisar'da düzenlediği mitingde konuşan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal “Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak” demişti.

CHP'nin, söz konusu ifadelere ilişkin "Tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" açıklamasının ardından Köksal yeni bir açıklamada bulundu.

"DEM VE HÜDA-PAR İLE YÖNETMEYECEĞİM"

Belediye başkanı olması halinde "belediye kapısının ülkenin birlik bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacağını" belirten Köksal, "Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim" dedi.

Köksal'ın konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP’nin yalanlarına iftiralarına montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan bu ülkeyi seven bu ülkenin birlik bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır.”