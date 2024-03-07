Meral Danış Beştaş'tan Bahçeli göndermeli oy pusulası yorumu: Aldık, kabul ettik 777

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Eşbaşkan Adayı Meral Danış Beştaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2009 yılındaki sözlerine göndermede bulundu.

31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlere 24 gün kaldı.

YSK'nın paylaştığı bilgilere göre İstanbulluları seçimde yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir oy pusulası bekliyor. 22 parti ve 27 bağımsız aday İstanbul için yarışacak.

Partisinin oy pusulasını paylaşan Meral Danış Beştaş, Devlet Bahçeli'nin 2009'da partisinin 40. yılı için söylediği sözlere göndermede bulunarak bir açıklama yaptı.

Beştaş, "Hesap uzmanı siyasetçiler gibi çarpmadan, toplamadan, bölmeden dümdüz diyoruz. Yerin ve göğün 7 katı var, bir hafta 7 gün, dünya 7 günde yaşamla doldu. Ve 7 tepe İstanbul için pusuladaki yerimiz 7. Bu da mı tesadüf! Aldık, kabul ettik 777" dedi.

Hesap uzmanı siyasetçiler gibi çarpmadan, toplamadan, bölmeden dümdüz diyoruz:)



Yerin ve göğün *7* katı var, bir hafta *7* gün, dünya *7* günde yaşamla doldu.



Ve *7* tepe İstanbul için pusuladaki yerimiz *7*.



Bu da mı tesadüf! Aldık, kabul ettik *777*🤗 pic.twitter.com/ivW7BUlxj3 — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) March 7, 2024

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, 2009'da partisinin 40. yılı için yaptığı bir konuşmasında, “2009’u yazarken iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfırı sildiniz. Kaldı 9. 2’nin sonunda yine bir 0 var. Onu da sil kaldı 2. Toplayın ne yapar: 11. 2009’un içindeki içindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 40 yapar. Ve MHP’nin 40’ıncı yıl dönümü…” demişti.

MHP İstanbul başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan ise “Ben hesap adamıyım” diyen Bahçeli, şunları söylemişti:

“Üç bölge var İstanbul’da. Toplam milletvekili sayısı 98. Dokuz artı sekiz: 17. Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?”

Kaynak: Gerçek Gündem