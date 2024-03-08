İmamoğlu Erdoğan'la ilk tanışmasını anlattı: "Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek"

Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu bölümün tanıtımı yayımlandı. Fragmanda sorulan sorular ve İmamoğlu'nun yanıtları kısa sürede gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı. Bir izleyicinin İmamoğlu'na sorduğu soru gündem oldu.

Mevzular Açık Mikrofon'a katılan Ekrem İmamoğlu, izleyiciden gelen Erdoğan sizce nasıl bir lider sorusunu yanıtladı.

İmamoğlu soruyu yanıtlarken "Erdoğan Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş çok önemli bir siyasetçidir" diyerek başladığı konuşmasını ilginç bir anekdotla sürdürdü.

"HAYAT BOYU O BORCU ÖDEYEMEYECEK"

İmamoğlu'nun sözleri şöyle:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş önemli bir siyasetçidir. Fikirlerimiz büyük oranda terstir. Daha ileriye gideyim; İlk belediye başkanı olduğu dönemde, ilk aylarında lokantasında misafir etmiş bir esnafım, 23-24 yaşında... Benim lokantamda köfte yedi, parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek."

DİKKAT ÇEKEN DEM PARTİ DİYALOĞU

Fragmanı yayımlanan programda İmamoğlu'nun bir izleyiciyle girdiği diyalog dikkat çekti.

Bir izleyici, DEM Parti'yle ilgili İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu. İmamoğlu ise seyirciye, "DEM Parti'ye oy veren 7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?" diye sormasının ardından seyirci "Evet" diye yanıtladı. Bunun üzerine İmamoğlu "7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz" dedi, seyirci ise "Ben karşıyım" diye yanıtladı. İmamoğlu'nun "Adalet sisteminin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan etmek AK Parti'nin getirdiği anlayış" sözleri ise salonda alkışlarla destek aldı.

"DEM PARTİ'YE OY VERENLERİ HAİN Mİ İLAN EDELİM?"

Bunun üzerine İmamoğlu "7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz" dedi, seyirci ise "Ben karşıyım" diye yanıtladı. İmamoğlu'nun "Adalet sisteminin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan etmek AK Parti'nin getirdiği anlayış" sözleri ise salonda alkışlarla destek aldı.

Ekrem İmamoğlu "Bu ülkede adalet var. Beni 2-3 yıl hapse mahkum etse de adalet var. Adalet sisteminin yerine kendinizi koyamazsınız" dedi.

DEM PARTİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Bakırköy'de yaptığı açılış töreninde de, CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözlerini eleştirmişti.

İmamoğlu isim vermeden Köksal'a, "Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'' demişti.