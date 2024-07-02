Kabinede deprem! Ali Yerlikaya görevden mi alınacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana beklenen kabine değişikliğinde ilk adımı attı. Fahrettin Koca ile Mehmet Özhaseki'nin görevden ayrılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın akıbeti merak konusu oldu.

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Kabinede deprem! Ali Yerlikaya görevden mi alınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki'nin ardından başka isimlerin de görevden alınacağı tartışılıyor.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Halk TV canlı yayınında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da görevden alınacağı iddialarını da değerlendirdi.

"YERLİKAYA'NIN DEĞİŞMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kulat, "Başka bakanlıkların ismi geçiyor fakat Ali Yerlikaya'nın değişmeyeceğini düşünüyorum. Bunun dışında toplum tarafından tanınmayan isimleri duyulmayan bakanlar var onların değişeceğini düşünüyorum. Kabinede 5-6 ismin değişeceği konuşuluyordu" dedi.

"KURUM'UN TEKRAR ATANMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kaybetmiş Murat Kurum'u tekrar atamasının şaşırtıcı olmadığını belirten Kulat, "Murat Kurum'u İstanbul seçimini kaybetmesinin ardından gelmiş olması çok şaşırtıcı değil, Mehmet Özhaseki'de Ankara seçimlerini kaybetmişti. Bu durum kendi parti tabanında 'başka başarılı isim yok mu?' sorusunu sorgulatıyor" dedi.

Kurum'un gelmesi ile Kanal İstanbul projesinin tekrar gündeme geleceğini ifade eden Kulat, şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın seçim kaybetmiş Murat Kurum'u tekrar ataması anlaşılabilir bir şey değil ama seçim döneminde kamufle edilen Kanal İstanbul projesi var. Önümüzdeki günlerde Kurum bu projeyle İBB'nin karşısına gelebilir. Murat Kurum'un gelişiyle Kanal İstanbul projesi kesinlikle gündeme gelecek. Çünkü, Kanal İstanbul'un etrafındaki bölgelere çok büyük yatırımlar yaptılar."

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