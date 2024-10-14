Kabine Bugün Toplanıyor: İşte Masadaki Gündem Maddeleri

Son günlerde artan kadın ve çocuk cinayetleri, kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biri olacak. Toplantıda, sosyal medyada faaliyet gösteren kadın karşıtı, ırkçı ve şiddet içerikli grupların da ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın kadına ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele konusunda bir sunum yapacağı ve Türkiye’nin sosyal risk haritasını çıkarma çalışmalarını paylaşacağı öngörülüyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ CEZALARI YENİDEN ELE ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar ve yakında TBMM’ye sunulacak 9’uncu yargı paketi hakkında kabine üyelerine bilgi verecek. Toplantıda ayrıca, taklit ve tağşiş yapan firmalara verilecek cezaların yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği de tartışılacak.

ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ DE GÜNDEMDE

Hükûmetin ekonomi politikaları, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konularında gelinen son durum da masaya yatırılacak. Terörle mücadelede kaydedilen ilerlemeler ve suç örgütlerine karşı alınan önlemler de toplantının bir diğer önemli başlığı olacak.

Bunun yanı sıra, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırıları da gündemde olacak. İsrail’in işgal politikalarına karşı atılacak adımlar ve barışa yönelik stratejiler değerlendirilecek.