Bir Skandal Daha! Hepsini Vatandaşa yedireceklerdi Apar Topar Toplatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu listelerin ardından skandallar art arda gelirken vatandaşın sağlığı tehdit eden ürünlere karşı güveni gittikçe azalıyor.

Son olarak Hatay’da yapılan denetimlerde salça imalatı yapan bir işletmede sağlığa uygun olmayan gıda üretimi tespit edildi.