Bir Skandal Daha! Hepsini Vatandaşa yedireceklerdi Apar Topar Toplatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapanları kamuoyu ile paylaşmaya devam ederken sağlıksız besinlerin imalatına ilişkin endişeler devam ediyor. Son olarak Hatay’da yapılan denetimlerde 6 buçuk ton salça imha edildi.
Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu listelerin ardından skandallar art arda gelirken vatandaşın sağlığı tehdit eden ürünlere karşı güveni gittikçe azalıyor.
Son olarak Hatay’da yapılan denetimlerde salça imalatı yapan bir işletmede sağlığa uygun olmayan gıda üretimi tespit edildi.
SALÇALAR İMHA EDİLDİ
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği deneyimler sırasında salça imalatı yapan bir işletmede üretilen 6 buçuk ton salçanın insan sağlığına uygun olmadığı tespit edildi. Öte yandan salçalar belediye ekipleri tarafından çöplük alanda imha edildi.
SALÇA DİYE BOYA YEDİRMİŞLERDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde, gıda ürünlerinde ciddi sorunlar tespit edilmişti. Yapılan denetimlerin ardından salça üretiminde kalitesiz malzemeler kullanılarak boya ile renklendirilmiş ürünlerin satıldığı tespit edilmişti.