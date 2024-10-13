Eski Bakan'a Çok Sert Tepki: 'Satma Demişken Sen Kimleri Sattın?'

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş​, üç gün önce Gazi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir. 'Devletin ülkesi, milleti olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamanın tepki çekmesinin ardından Kurtulmuş, bugün yaptığı açıklama geri adım attı. Kurtulmuş, "Ben üçüncü madde ile ilgili hiçbir şey demedim, algı operasyonu yapılıyor" dedi.

'AYAR VERİLDİ, SONRA ÇARK!'

Kurtulmuş'un Anayasa açıklamalarına eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, ateş püskürdü. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TBMM, hiçbir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı. Has Parti başkanı iken Ak Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3.Madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra ÇARK!"

ÇELİK'E TEPKİ GELDİ

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Çelik'in açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sen önce Doğru Yol Partisinde siyaset yaptın. Onları sattın mı ? Ak Parti’den ayrıldın yada kovuldun gittin. Sn Ali Babacanla parti kurmak istedin oradan da kovuldun. Satma işi demişken sen kimleri sattın? Koltuk gidince dava adamı mı oldun?"

Kaynak: Gerçek Gündem