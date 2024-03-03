Jandarmaya köylüleri dövdürüp koca ormanı yok ettiler; Erdoğan, Muğla'da tarımı anlatıp oy istedi

AKBELEN'DE NE OLMUŞTU?

Muğla son yıllarda en çok Akbelen direnişiyle gündeme gelmişti. Muğla'nın İkizköyü'nde bulunan Akbelen Ormanları'na açılmak istenen maden ocağına karşı köylüler bir araya gelmiş ve ormana sahip çıkmak istemişti. Köylülerin direnişine her defasında jandarmanın orantısız gücüyle püskürten hükümet, şimdi yerel seçim için Muğla'nın kapısını çalıyor.

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve nöbet tutmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz sene 17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ama köylüler ekipleri engellemişti.

10 gün sonra Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu.