Jandarmaya köylüleri dövdürüp koca ormanı yok ettiler; Erdoğan, Muğla'da tarımı anlatıp oy istedi
Muğla Akbelen Ormanları'nda zeytin ağaçlarını koruyan köylülere karşı orantısız güç uygulayan hükümet bugün yerel seçim için Muğlalılara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Bizim gönlümüz Muğla'dan hiç ayrılmadı" diyerek oy istedi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler il il aday tanıtımlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Cumhur İttifakı ve partisinin adaylarını tanıtmak için Muğla'daydı.
Muğlalılara seslenen Erdoğan, fahri Muğlalı olduğunu ve kenti ne kadar çok sevdiğini söyledi, daha sonra adaylarını tanıtarak oy istedi. Erdoğan Muğlalılara seslenerek "Muğla'da 145 bin dekar zirai alanı sulamaya açtık. Toplam 60 bin dekar arazinin sulamasını sağlayacak 5 yeni baraj daha inşa ediyoruz. Arıcılığın gelişmesi için 18 bal ormanı kurduk. İstihdamı desteklemek için Muğla'daki iş verenlere 6.5 milyar lira prim teşvikinde bulunduk" dedi.
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AKBELEN'DE NE OLMUŞTU?
Muğla son yıllarda en çok Akbelen direnişiyle gündeme gelmişti. Muğla'nın İkizköyü'nde bulunan Akbelen Ormanları'na açılmak istenen maden ocağına karşı köylüler bir araya gelmiş ve ormana sahip çıkmak istemişti. Köylülerin direnişine her defasında jandarmanın orantısız gücüyle püskürten hükümet, şimdi yerel seçim için Muğla'nın kapısını çalıyor.
Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve nöbet tutmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz sene 17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ama köylüler ekipleri engellemişti.
10 gün sonra Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir 105 ağaç kesmişti.
Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu.
ERDOĞAN, OKLUK KOYU MESAJI
Kamuoyunda "Yazlık Saray" olarak bilinen Marmaris Okluk Koyu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yaptırılan konukevi de çevrecilerin tepkisini toplamıştı. Erdoğan, Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde kaldığını ifade ederek "Bizim gönlümüz Muğla'dan hiç ayrılmadı. Bunun için hamdolsun her hizmette mührümüz var, damgamız var. Fırsat buldukça Marmaris'teki devlet misafirhanesinde dinlenmeye çalışan kardeşiniz olarak kendimi fahri Muğlalı olarak görüyorum. Muğla'daki oy oranlarımız için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Bu oy oranları Muğla ile aramızdaki sevgi derinliğini göstermekten çok uzak" diye konuştu.