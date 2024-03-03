Rıza Akpolat'tan 'bedelli askerlik' yaptığını iddia eden Mahmut Övür'e: Sizin gibi müfterileri ıslah edeceğiz

AKP'ye yakın yazar Mahmut Övür'ün CHP'de bedelli askerlik yaptığını iddia ettiği 60 kişinin arasında yer alan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Övür'e verdiği yanıtta, "Sizin gibi müfterileri ıslah edeceğiz" dedi.

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Rıza Akpolat'tan 'bedelli askerlik' yaptığını iddia eden Mahmut Övür'e: Sizin gibi müfterileri ıslah edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında, "Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz” demişti.

Sabah yazarı Mahmut Övür köşesinde, Özel'in sözlerini hedef alarak, CHP'de bedelli askerlik yaptığını iddia ettiği 60 kişinin ismini verdi.

Bu isimlerin arasında CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer alıyor.

Sosyal medya hesabı X'te, Övür'e yanıt veren Akpolat, "Haddinizi bileceksiniz! Tüm yalanlarınızla hukuk önünde hesaplaşacağız!" dedi.

Akpolat'ın açıklamaları şöyle:

“Haddinizi bileceksiniz! Tüm yalanlarınızla hukuk önünde hesaplaşacağız! Seçim ofisine çevirdiğiniz televizyonlarınızda, propaganda aygıtına çevirdiğiniz gazetelerinizde; kurultay sürecindeki iftiralarınızdan, emekçilerimizin maaş ödemelerinin aksadığına kadar bugüne kadar söylediğiniz tüm yalanlarınızı gülümseyerek takip ettik. Ama vatani görevime dil uzatırsanız karşınızda beni bulursunuz. Şeref yoksunu FETÖ yalanları ile operasyonlar yaptığınız merhum komutanım Orgeneral Saldıray Berk’in askeri olarak onurla, şerefle Erzurum’da şanlı ordumuza hizmet ettim. Sizin gibi müfterileri ıslah edeceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bedelli Askerlik CHP Sabah Gazetesi Rıza Akpolat
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