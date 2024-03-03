Özel, Erdoğan'ın İzmir'deki seçim taktiğini tiye aldı: AKP’nin ampulünü gizliyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tekirdağ Proje Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Özgür Özel, konuşmasında Erdoğan'ı "Çorlu Tren Faciası" üzerinden eleştirdi.

Özel ayrıca, Erdoğan'ın kendisi için söylediği, “Seçim geçene kadar sahte olun, sahtekar olun, milleti kandırın, riyakarlık yapın, AKP’lilerden oy toplayın” sözlerine cevap vererek, "Ben rozetimden gurur duyarım. Ama İzmir’de ilçe belediye başkan adayı, İzmir adayları, AKP’nin ampulünü gizliyorlar. Aman rozet kullanmayın, benim resmimi kullanmayın, belki ancak o zaman İzmir’de bir şansımız olur. Kişi kendinden bilir işi" yanıtını verdi.

Özel'in sözlerinden satır başları şöyle:

‘ERDOĞAN’A HATIRLATALIM SEN KİMİN ARKASINDA DURURSAN DUR BİZ MAĞDURUN YANINDA KAPI GİBİ DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

"Tekirdağ hepimizin göz bebeğimi illerimizden biri. İki gün önce çok acı bir olaydan dolayı Çorlu’ya gelmiştik. Çorlu’da kalabalıktık. Orada aileler yürüyüşe geçerken beni de yanlarına davet ettiler. O gün buraya adalet yerini bulsun diye geldik. Kimse adaleti katletmesin diye, 25 canın hesabını sormaya geldik. O sabah bir hakimin rapor almasıyla 25 Nisan’a, yani yerel seçimlerden sonraya bıraktılar. Biz o adalet arayışının arkasında durmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimiz ilk günden son güne kadar orada olarak tarafımızı belli ettik biz mağdurdan yanayız. Kaza olduğu sırada Devlet Demiryolları Ulaşım A.Ş’nin genel müdür uzun tartışmalardan sonra görevden alındı. Onların duruşmayı erteledikleri günden 4 gün önce genel müdürlüğe getirdiler. Erdoğan diyor ki siz mağdurların tarafındasınız ama ben onları yargılatmadım, onları kanun önüne çıkartmadım onlara hesap sorulup da ipin ucu bana uzanmasın diye dimdik durdum siz mağdurun tarafında olabilirsiniz biz katilin tarafındayız dedi. Sonradan öğrendik ki kazanın olduğu gün TCDD genel müdür vardı o da ayrılmıştı bir yerlerde şirket kurmuş o kurduğu şirketle ihalelere girermiş. Tam bizim duruşmada olduğumuz dakikalarda Samandağ’da bir yol ihalesi karara bağlanmış 1,3 milyar lira İsa Apayadın’ın kurduğu şirkete verilmiş. Erdoğan diyor ki madden de manen de arkalarındayım. Kimi atadıysam arkasında durdum dedi. Biz de Erdoğan’a hatırlatalım sen kimin arkasında durursan dur biz mağdurun yanında kapı gibi durmaya devam edeceğiz.

ERDOĞAN'A ROZET ELEŞTİRİSİ

Erdoğan diyor ki ben iktidarım bak Hatay muhalefette kaldı boynu bükük kaldı, Diyor ki Hataylılara deprem geçirdiniz çadırda kaldınız, sorununuz çok ama sizin bir kusurunuz var oyu bana vermemek, o yüzden sizi cezalandırıyorum. Benim partime oy vermezseniz mahzun kalırsınız diye şantaj yapıyor. Burada 11 ilçe belediyesi var 7’si CHP’de 4’tanesi de CHP’li olamayan belediyeler Kadir Başkan Tayyip Bey gibi yapmıyor bizde olmayan belediye ile olan belediyeye eşit davranıyor, oy vermeyeni oy verenden ayırmıyor. Kendisini gerçek bir devlet adamı olduğu için teşekkür ediyorum. Yine yalana sarılarak insanların açlıklarını topluluklarını, aynı Hitler gibi. Şimdi burada bayrak ve ezanla milleti tehdit etti. Diyanet-Sen’e diyorlar ki özel bankanın verdiğinin 10’da birine mahkum ediyorlar. Ezanı okuyanı bizim vekillerimiz savunuyor. Zorla diyanet çalışanlarını kendi onayladıkları bankaya ikna etmeye çalışıyorlar. Bugün 3 Mart laikliğin temellerinin atıldığı gündür. Bu toprakların görmüş olduğu en büyük devrimci Atatürk’e selamlar olsun. Tayyip Erdoğan demiş ki, ben, “Seçim geçene kadar sahte olun, sahtekar olun, milleti kandırın, riyakarlık yapın, AKP’lilerden oy toplayın” demişim. Ben derim ki Gazi Mustafa Kemal’in yolundan yürüyün derim. Hani Altıncı Filo falan gelirse, hemen gidin o Altıncı Filo’yu denize dökün derim. Ben rozetimden gurur duyarım. Ama İzmir’de ilçe belediye başkan adayı, İzmir adayları, AKP’nin ampulünü gizliyorlar. Aman rozet kullanmayın, benim resmimi kullanmayın, belki ancak o zaman İzmir’de bir şansımız olur. Kişi kendinden bilir işi."

NE OLMUŞTU?

AKP'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ın seçim afişinde AKP'nin adı ve logosunun görülmediği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem