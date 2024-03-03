İBB adayı Murat Kurum seçim şarkısıyla çiftetelli oynadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kafkas dansı ve Horon performansı ardından Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum da dans etti.

Geçtiğimiz günlerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu profesyonel dansçılarla birlikte ekiple kemençe eşliğinde horon tepmişti. İmamoğlu’nun horon oynadığı anlar sosyal medyada gündem olurken beğeni toplamıştı.

Kurum'un ise seçim müziğinde çiftetelli oynadığı görüldü. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.