Mansur Yavaş anket sonuçlarını açıkladı: Tarihte görülmemiş rekor oyla destek olacaklar. Benim artık son dönemim

Yerel seçimlere 28 gün kala, adaylar kampanyalarına devam ediyorlar. AKP’nin geri kazanmak için büyük çaba gösterdiği başkentte; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuştu.

Sincan, Ankara'da AKP'nin kalelerinden biri olarak görülüyor.

“BELEDİYE MECLİSİNDE 8 AYDIR BEKLEYEN TALEPLERİMİZ VAR, ALLAH’TAN KORKUN”

AKP yönetimini eleştiren Yavaş, “Hangisi doğru hizmet; beton plastik mi halkın para kazanmasını sağlamak mı?” diye sordu.

Şimdiye kadar yapmak istedikleri projelerde engellendiklerini söyleyen Mansur Yavaş, “Belediye meclisinde 8 aydır bekleyen taleplerimiz var, Allah’tan korkun” diye sitem etti.

“HİÇBİRİ HİÇBİRİSİ TALEPTE BULUNMUYOR ÇÜNKÜ YUKARIDAN BİRİLERİ YASAKLAMIŞ”

Yavaş, “Sayın cumhurbaşkanına gittim bir yerim eksilmedi, Ankara halkı için talepte bulundum, Ankara’daki ilçe belediyelerinin bir ikisi hariç hiçbiri daha benim makam odamı görmedi. Gelip kendi ilçeleri için bir şey istemedi. Lafa geldiğine her şey benim ilçem için derler. Hayır. Ben partizanlık yapmıyorum elimi uzatıyorum buna rağmen hiçbiri hiçbirisi talepte bulunmuyor çünkü yukarıdan birileri yasaklamış. Bunlar partilerini ilçelerinden de hemşerilerinden de çok seviyorlar. Halbuki seçildikten sonra particilik biter” ifadelerini kullandı.

“ANKETLERİ GÖRÜYORSUNUZ, ANKARA HALKI REKOR OY DESTEK OLACAK”

Anketlerle ilgili konuşan Mansur Yavaş, rekor oy alacaklarını kaydetti:

“Anketleri görüyorsunuz, Ankara halkının kararı şu yönde hiçbir tarihte görülmemiş çoğunlukta rekor oyla inşallah destek olacaklar, öyle anlaşılıyor. Ama mecliste çoğunluğumuz olmazsa maalesef topal ördek muamelesi görüyoruz.”

"SON DÖNEMİM, TÜRKİYE’YE MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİNİ ÖĞRETİP BIRAKACAĞIM"

Mansur Yavaş, Sincan'ın ardından gittiği Keçiören'de yaptığı konuşmada da "Benim artık son dönemim, bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye’ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem