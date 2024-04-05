İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mazbatasını aldı: 'Güzel bir 5 yıl olsun'

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den aday olan Dr. Cemil Tugay, oyların yüzde 48.97'sini alarak başkan seçildi. Tugay, bugün mazbatasını aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mazbatasını aldı: 'Güzel bir 5 yıl olsun'

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve diğer yurttaşların da katılımıyla gerçekleşen mazbata töreninde, İzmir İl Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Mehmet Uyar, Başkan Tugay'a mazbatasını takdim etti ve başarılar diledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Tüm İzmir'e, halkımıza, hepimize hayırlı olsun. Güzel bir 5 yıl olsun. Güzel bir başlangıç olsun" dedi.

Devir Teslim Töreni Yarın Yapılacak

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Başkan Tugay, “Mazbata bizim için çok değerli ve anlamlı. Bunun arkasında on binlerce CHP'linin emeği var. Milyonlarca insanın oyu var. Herkese çok teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurullarına verdikleri emekler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası bizim için çalışmak olacak. Yarın öğlen saatlerinde devir teslim töreni planladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında olacak. Tüm İzmir'e, halkımıza, hepimize hayırlı olsun. Güzel bir 5 yıl olsun. Güzel bir başlangıç olsun. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

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