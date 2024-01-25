İYİ Parti'nin İBB adayı Kavuncu, iddialı konuştu: 'Benim kadar...'

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, milletin gönlüne girmeye çalışacaklarını belirtti.

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İYİ Parti'nin İBB adayı Kavuncu, iddialı konuştu: 'Benim kadar...'

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih Camisi'nde kıldığı sabah namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Fatih Camisi'nin çevresindeki çay ocaklarındaki vatandaşlarla bir araya gelen Kavuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, siyasette rekabetin millete fayda, kente ve ülkeye de bereket getirdiğini söyledi.

Kavuncu, bu anlayışla Fatih'ten yola çıktıklarını belirterek, "Fatih'in şehri İstanbul. İstanbul 'Geldikleri gibi giderler.' diyen Mustafa Kemal'in şehri. Asıl İstanbul burası" diye konuştu.

"İDDİA EDİYORUM..."

Sahaya çıkacaklarını ve milleti dinleyeceklerini aktaran Kavuncu, seçim kampanyasının İstanbul'a, vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Projelerine çalıştıklarını aktaran Kavuncu, "Biliyorsunuz ben 5 yıl İstanbul il başkanlığı yaptım. Bütün ekip arkadaşlarımızla beraber hep sahadaydık. İddia ediyorum. Bu son 5 yılda benim kadar İstanbul'un sokaklarında, mahallelerinde dolaşan başka birisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Kavuncu, Anlat İstanbul Projesi'ni bitirdiklerini, İki Yaka İstanbul Projesi'ne başladıklarını kaydederek, "100 binin üzerinde insana temas ettik. Oradan topladığımız çok ciddi veriler var. İstanbul'un trafik probleminden tutun da otopark sıkıntısına kadar. Sadece yerelde değil belki genel siyaseti de ilgilendiren kontrolsüz göç ve geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan sığınmacıların düzensiz bir şekilde dolaşmasına kadar birçok konuya vakıfız." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNE GİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Tek odaklarının İstanbul olacağını dile getiren Kavuncu, nezaketle, sadece halkı ve milleti ön planda tutan, kimseye dil uzatmadan, kimseyi hırpalamadan tek önceliklerinin İstanbul ve halkının olduğu bir seçim kampanyası yürüteceklerini anlattı.

Kavuncu, "Milletimizin gönlüne girmeye çalışacağız. Bu bir mücadeledir. Bu bir niyettir. Niyeti iyi olduktan sonra sonuç da elbette gelecektir. Sonucun elbette siyasette büyüklüğü önemlidir ama biz insanımızın, milletimizin mutluluğu için yola çıktık. Bunun da sonucu eminim iyi olacak. Güzel olacak ve etkili olacak" değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte İmamoğlu seçilsin diye çalışmıştı: İYİ Parti'nin İstanbul adayı Kavuncu'dan ilk açıklamaGeçmişte İmamoğlu seçilsin diye çalışmıştı: İYİ Parti'nin İstanbul adayı Kavuncu'dan ilk açıklamaSiyaset

Kaynak: AA

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Buğra Kavuncu İYİ Parti 2024 Yerel Seçimleri Meral Akşener
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