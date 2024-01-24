Geçmişte İmamoğlu seçilsin diye çalışmıştı: İYİ Parti'nin İstanbul adayı Kavuncu'dan ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Akşener, İYİ Parti'nin İBB adayı olarak Buğra Kavuncu'yu açıkladı.

Kavuncu, 2019 seçimlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olarak, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiş ve onun seçilmesi için çalışmıştı.

Buğra Kavuncu, adaylığı hakkında ilk kez konuştu.

Çiçeği burnunda İBB adayının açıklaması şöyle:

"Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz için, İstanbul'umuz için hayırlı olsun. İstanbullular için hayırlı olsun. Şimdi ben buradan İstanbul'a geçeceğim. Bir hazırlık çalışmamız olacak. Ondan sonra zaten İstanbul ile ilgili hayallerimizi, projelerimizi, nasıl bir İstanbul istediğimizi, nasıl bir İstanbul beklediğimizi, İstanbul'a neleri vaat ettiğimizi, İstanbul'u neden çok daha iyi yöneteceğimizi, seçmenlerimize, İstanbullulara anlatacağız."

'SÖYLEDİKLERİM ÇOK AÇIK VE ÇOK NET'

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "vefa rafa kalkar" sözü üzerine konuşan Kavuncu, "Mesaj hiç kimseye değil. Bu bir görevdir. Burada vurgulanan şu, biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık. Bu karar doğrultunda da partimizin her ferdi üstüne düşen görevi yapacaktır. Bu tür anlarda kurumlar için partinizi için ülkeniz için sorumluluk size geldiğinde, buna her Türk vatandaşı 'evet' demekle mükelleftir. Söylediklerim çok açık ve çok net."

Kaynak: Gerçek Gündem