İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan cezaevindeki Can Atalay ve Barış Pehlivan'a ziyaret

Geçen 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilmesine karşın cezaevinden tahliye edilmeyen Gezi Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay ve gazeteci Barış Pehlivan’ı bugün İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ziyaret etti.

İstanbul’un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi önünde ziyareti sonrasında Türkoğlu, Atalay ile görüşmesine ilişkin şunları anlattı:

"Tablo şudur. Öncelikle kendisiyle yapmış olduğumuz bir saati aşan süredeki görüşmede, hukuki durumuyla alakalı tekraren silsile hâlinde gözden geçirdik. Kendisinin cezaevinde sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Ancak bundan önce pek çok örneğinin yaşandığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının ve içtihatlarının apaçık ortada durduğu hâlde kazanılmış hakkının, yani milletvekilliği hakkının verilmemesi, bu yargılamaların durdurulmaması, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının Can Atalay’a gelince çifte standartla birlikte işletilmemesinin ağır bir mağduriyetini yaşamakta. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Adalet, neticede bütün herkese lazımdır. Kanunları çıkaran Meclis’in ilk önce kendi mensupları için bu adaletin işletilmesi gerekmektedir."

Selçuk Türkoğlu

"DESTEK OLDUĞUMUZU SÖYLEMEK ÜZERE GELDİM"

Türkoğlu, "Anayasa Mahkemesi kararlarının çok açık bir şekilde orta yerde durduğu, bundan önce gerek Mustafa Balbay, gerek gerek (Sebahat) Tuncel, gerek (Ömer Faruk) Gergerlioğlu gibi örneklerde işletilen aynı kararın bir an önce de Can Atalay için işletilmesi, seçilmiş olduğu Hatay’ın temsilcisi olarak 1 Ekim 2023’te Meclis’in açılışında Can Atalay’ın da orada olması gerektiğini düşündüğümüzü, inandığımızı, kendisinin bu adalet ve özgürlük mücadelesine şahsen ve grubumuz adına destek olduğumuzu söylemek üzere geldim. Kendisinin sağlığı yerinde. Herkese çok selamı var. İnşallah 1 Ekim’de Meclis açıldığında o da Meclis’te ve görevinin başında Hatay’ın temsilcisi olarak, onların vekili olarak görev yapmak istediğini iletti. Ziyaretten memnuniyetini dile getirdi" dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili olarak da tekraren Anayasa’nın 83'üncü maddesinin son derece açık olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Hiç yorum gerektirmeyen bir maddedir. Milletvekili adayı olabilmiş, o hakkı kullanabilmiş ve millet iradesiyle seçilmiş bir milletvekilinin bu saatten sonra bir an önce bulunması gereken yer demir parmaklıklar arkası değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki görev yeridir. Bir an önce olması için orada da takibi noktasında da biz üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

"ÇİFTE STANDART VE HUKUK İHLALİ VAR"

Selçuk Türkoğlu, Barış Pehlivan ile ilgili de şunları söyledi:

“Tam anlamıyla bir hukuk garabeti orada da var. Yaklaşık 7 ay daha, normalde 15 Temmuz’da bizim Meclis’te çıkarmış olduğumuz torba yasada yer alan ve 5 yılın altında ceza alanlarla alakalı bu tekraren dönüş süresiiyle ilgili bir tek Barış Pehlivan faydalandırılmamış. Burada da çok anormal bir çifte standart ve hukuk ihlali var. Bununla alakalı da gerekli girişimleri kendi avukatları yapıyor, biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde takipçisi olacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem