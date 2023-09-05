AKP'de bir istifa daha!

AKP il ve ilçe teşkitlatlarından üst üste gelen istifa haberlerinin ardından son olarak AKP Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Temur, özetle şu ifadelere yer verdi:

"2016 yılında teslim aldığım bayrağı 2023'te teslim etme zamanı geldi. Bana bu şerefli görevi yapma fırsatı veren Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev sürecimiz boyunca elimden geldiğince ilimize taşımaya çalıştık, bundan sonra da taşımaya devam edeceğim."

Gülsüm Temur

Kaynak: Gerçek Gündem