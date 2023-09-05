Eski Avcılar Belediye Başkanı Benli hakkında tahliye kararı... Soylu'nun imzasıyla süreç değişti: "Bir kurban aranmış ve ben seçilmişim"

GERÇEK GÜNDEM -

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli hakkında yargılandığı Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi.

17 ay tutuklu kalan Benli, sürecin en başından bu yana Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutuldu.

"ÖN RAPOR DİYOR Kİ; 'İHALELERDEN HANDAN TOPRAK SORUMLU TUTULAMAZ'"

Benli, son duruşmada yaptığı savunmada, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi ve hukuki sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Benli, savunmasında şunları kaydetti:

"İddianamede; '2014, 2015, 2016 yıllarına ait olan toplam 6 ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak ve ihaleyi alanlarla örgüt şeklinde hareket etmek'le suçlanıyorum. Bu suçlamalara tek tek cevap vereceğim. Ancak önce genel hususlarda bir kaç söz söylemek istiyorum.

Suçlandığım 6 ihale ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü'nün 14.12.2016 tarihli Ön Raporda 'Handan Toprak’ın sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle Belediye Başkanı Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ hakkında soruşturma izni verilmemesi' gerektiği belirtilmiştir.

Yani Ön Rapor diyor ki; 'İhalelerden Handan Toprak sorumlu tutulamaz.'

Ön Raporda 'Belediye Başkanının sorumluluğu yoktur' denmesine rağmen, Ön Rapordan bir gün sonrasına ait olan 15.12.2016 tarihli kararda, Ön Rapora aykırı olarak '5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. Maddesindeki belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve İdare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği' denilerek hakkımda soruşturma izni verilmiş ve nedense 7 yıl kadar bir sürenin geçmesi beklendikten sonra, bu dava açılmıştır.

SOYLU'NUN İMZASIYLA SÜREÇ DEĞİŞTİ: "BİR KURBAN ARANMIŞ VE BEN SEÇİLMİŞİM"

15.12.2016 tarihli kararın altında İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun imzası bulunmaktadır.

Kararda, Ön Raporun aksi yönünde ve hangi nedenle soruşturma izni verildiğine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Yani suçlanmanın sebebini açıklamayan “İçişleri Bakanının paşa keyfi böyle istemiş” diyemeyeceğimize göre, neden sadece bu konuya özgün ve özel olarak ön inceleme izni verilmiş, oradan da bir şey çıkmayınca, bir gün sonra soruşturma izni verilmiştir.

Oysa ki, yine aynı Süleyman SOYLU’nun benimle ilgili olarak, 05.04.2021 tarihli imzaladığı bir yazıda “Üst yönetici olmaları nedeniyle Belediye Başkanlarının, yapılan ihalelerden yasal olarak sorumlu tutulmaları söz konusu değildir. Bakanlığa bu tür teklifler yapılmasın” denmektedir. (Savunma Kitabı S.47)

Üst yönetici olarak Şafak Operasyonu ile Evimin aranması, gözaltına alınmam, 17 aydır tutuklu kalmam şeklinde Bana yönelik yapılan bu uygulamanın ikinci bir örneği yoktur.

Anlaşılıyor ki, bir kurban aranmış ve ben seçilmişim."

"BU DOSYALAR CHP'Lİ BELEDİYELER İÇİN HAZIRLANDI"

Benli, tutuklu olduğu dönemde Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'na konuşmuştu. Terkoğlu, Benli'nin sözlerini köşesinde aktarmıştı:

"Türkiye seçime giderken, yargı merkezli operasyonlar arka arkaya geliyordu. Ona göre kendisinin tutuklanması başka hamlelerin habercisi. Benli, 'dosyanın bugüne kadar bekletilip, seçim öncesi gündeme konması başka operasyonlar için zemin oluşturmak ve tepki ölçme maksatlı' ifadelerini kullanıyor."

Terkoğlu, şöyle devam etti:

"Dedim ya, 'Benli bir şey söyleyemeye çalışıyor' diye…

Baştaki soruyu sordum. 'Soruşturma, CHP’li belediye başkanı olduğum sürece ilişkin hazırlandı. Hedef ben değilim, CHP' dedi ve devam etti: 'Bu dosyalar, komşu belediyelerimiz dahil diğer CHP’li belediyeler için de hazırlandı.'

'BAŞKA BELEDİYELERDE OPERASYON DEVAM EDECEK'

Benli; Beylikdüzü, Bakırköy, Silivri, Sarıyer, Aydın’ı saydı. Başka belediyelerde de operasyonların devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Ona göre plan CHP’yi yolsuzlukla ilişkilendirmek ve karalamaktı. Benli, 'Sayın İmamoğlu ve CHP üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon yapılmasını' beklediğini söyledi."

Ne olmuştu?



01 Nisan 2022'de İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 27 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Handan Toprak Benli ve belediye personellerinin de bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.



Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Benli, "Evladıma bırakacağım tek mirasım temiz olan öz geçmişimdir. Ben belediye başkanlığının ve kendi belediye başkanlığımda da ihale süreçleri ile ilgili olan yapılmak istenen soruşturmalar İçişleri Bakanlığından geri dönmüş ve soruşturma izni verilmemiştir. Çünkü belediyeler İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardır. İhale konusundaki işleyiş şöyle olmaktadır. Belediyeler bir yıl önceden bütçesini hazırlar, müdürlük dağılımı da belediye meclisine sunulur. Oradan onaylandıktan sonra, müdürlükler bir yıllık faaliyetini yapar ve yılın sonunda da faaliyet raporlarında gerçekleştirdikleri işleri detayıyla metrajına kadar raporlayarak sunar. Belediye meclisinde onaya sunulur. Kitap halinde basına faaliyet raporu İçişleri Bakanlığı'na gönderilir. Bir harcamanın yapılıp da gerçekleşmemesi olamaz. Çünkü bütçesi ve harcaması bellidir. Yapılan işin bütün bilgi ve belgelerini meclise sunmak zorundadır" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem