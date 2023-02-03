İYİ Partili Özlale'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sözleri hakkında açıklama

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ittifakın adayının 13 Şubat'ta yapılacak 6’lı Masa toplantısında belirleneceğine yönelik açıklamasını değerlendirerek, bu konuda İYİ Parti’nin bilgisinin olmadığını ve kendilerinin bunu TV’den öğrendiklerini söylemiş; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kemal Bey aday gösterilmezse 6’lı Masa dağılır” açıklamasını da yorumlayan Özlale, “Gerçekten CHP masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” diyerek eleştirmişti.

Özlale'nin sözleri büyük tepki çekmişti.

AÇIKLIK GETİRDİ

TELE1 ekranlarında Sedef Kabaş’ın sunduğu Gazeteciler Masası programına konuk olan Ümit Özlale, sözlerine açıklık getirdi.

Sözlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs Seçimi’nde cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıktıkları anlamında olmadığını söyleyen Özlale, kendilerinin halkın taleplerini gözeten bir yöntemi önerdiklerini ifade etti.