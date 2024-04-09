İYİ Parti'den YSK'ye 'Ordu' itirazı
İYİ Parti, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi için, YSK'ya dilekçe verdi.
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İYİ Parti heyeti Ankara'da, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitti.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucuna itiraz eden İYİ Parti, seçimin yenilenmesi için YSK'ye dilekçe verdi.
YSK'ye giden İYİ Parti heyeti içinde Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ile Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz yer aldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, YSK'ya yazılı bir dilekçe ilettiklerini belirterek açıklamalarda bulundu.
Yılmaz şunları söyledi:
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Kaynak: Gerçek Gündem
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