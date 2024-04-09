Genel Başkanlığa aday olacağı iddia ediliyordu... Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye dönecek mi?

İYİ Parti'ye dönerek genel başkanlığa aday olacağı öne sürülen Yavuz Ağıralioğlu, kapıları kapattı. Yeni partiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

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Genel Başkanlığa aday olacağı iddia ediliyordu... Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye dönecek mi?

Yerel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından yerin yerinden oynadığı İYİ Parti’de geçmişte istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nun partiye dönerek genel başkan adayı olacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Ağıralioğlu, iddialara ilişkin bir açıklama yaparak, İYİ Parti’ye kapıları kapatarak yeni parti mesajı verdi.

Ağıralioğlu açıklamasında, "İYİ Parti'de emek vermiş, fedakârca çalışmış insanların karar vereceği bir süreçtir bu, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle kongrede aday olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diyerek, "Biz, Allah izin verirse Sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız" diye yazdı.

YENİ PARTİ İÇİN SONBAHARI İŞARET ETTİ

Ağıralioğlu, yeni parti kuracağı yönündeki iddiaları da kuvvetlendirerek açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

"Bugün hizmetine talip olduğumuz milletimizin, bizi görebilmesine ve tanıyabilmesine açmış olduğu imkân sebebiyle Sayın Genel Başkan'a hem bizim üzerimizdeki emeği ve hakkı için hem de örnek teşkil eden bu siyasi kararı için teşekkür ederiz. Parti içi mevzi kollamaya ve parti içi iktidar mücadelelerine bulaşmamaya dair verdiğimiz sözün hep arkasında durduk, bugün de arkasındayız. Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı. Memleket gündemimiz var.

İYİ Parti'de emek vermiş, fedakârca çalışmış insanların karar vereceği bir süreçtir bu, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle kongrede aday olan arkadaşlarımıza ve önümüzdeki süreçte memleket yönetimine, Türk Milleti'nin hizmetine talip olacak olan siyasi partilerdeki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum.

Biz, Allah izin verirse Sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız. Çok büyük ekonomik zorlukları olan bir süreçten geçiyoruz. Milletimiz gerçekten çok zor durumda! Önümüzdeki dönem: Türk Milleti'nin güçlü yarınlarını inşa edecek; hazinesini dolduracak; yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde, enflasyonu ve faizi hem düşürecek hem kontrol altına alacak; istihdamı artıracak; çalışan sayımızın emeklilerimizle makul oranda olabilmesi için, kalkınma ve istihdam programını uygulayacak ve eğitimi, adaleti, liyakati kalkınmamızın lokomotifi yapacak siyasi bir gayretin ve yoğun bir hazırlığın içerisindeyiz. Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir inşallah. Kamuoyuna duyurduğumuzda, tüm memleket sathında, milletimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Allah kerîmdir..."

Kaynak: Gerçek Gündem

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