Uzun tatil sona eriyor... TBMM'nin gündemi yoğun: Yargıdan içişlerine birçok konu masada!

31 Mart yerel seçimleri ve Ramazan Bayramı nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM, 16 Nisan'da mesaiye geri dönecek. Meclis’i yoğun bir gündem bekliyor.

TRT Haber’in aktardığına göre, ekonomi başta, turizmden enerjiye, yargıdan içişlerine birçok kanun teklifi gündemde olacak.

Meclis Genel Kurulu'nun nisan ayındaki gündemi, daha önce komisyonlarda kabul edilen turizm ve enerji teklifleri.

Enerji teklifine göre yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına pazarlanabilecek. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, 15 milyon lirayı geçmeyecek şekilde yüzde 30'u oranında desteklenecek. İçme-kullanma suyu alanları, sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

TURİST REHBERLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER

Turizme ilişkin kanun teklifinde ise turist rehberliğine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre mesleğe kabul şartlarını yerine getiren adaylar, yabancı dil yeterlilik belgesi olmasa bile Türkçe turist rehberi olabilecek. Seyahat acenteleri müşterileri,, bilgileri dışında başka bir işletmeye gönderirse hem belgeleri iptal edilecek hem de 5 yıl süreyle acentelik yapamayacak.

KRİPTO PARA DA MECLİS’İN GÜNDEMİNDE OLACAK

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi de Meclis'e sunulacak. Yaklaşık 30 maddelik teklif ile öncelikle kripto varlıkların hukuki tanımı yapılacak.

Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar belirlenecek.

RUHSATSIZ SİLAH KULLANAN YANDI

Mayıs ayında, yaklaşık 30 madde olması beklenen İçişleri Bakanlığı ile ilgili kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklif ile "vahim silah" olarak adlandırılan "otomatik silahların" tüm parçaları artık ruhsata tabii olacak. Böylece bu silah parçalarının ayrı ayrı temin edilip sonrasında birleştirilmesi engellenecek. Ruhsatsız silahta cezalar da artacak.

9. YARGI PAKETİ

Mayıs ayında 9'uncu yargı paketinin de Meclis gündeminde olması planlanıyor.

Pakette özellikle cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenlemeler olacak.