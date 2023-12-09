AKP'ye geçen vekilin fabrikasına 'polis koruması' iddiası

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun fabrikasına, polis koruması tahsis edildiği iddia edildi.

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AKP'ye geçen vekilin fabrikasına 'polis koruması' iddiası

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun fabrikasına polis koruması tahsis edildiği iddia edildi. Emniyet Sen'e bağlı “Polisin Sesi Platformu” (polisinsesi.org) haber servisine ulaşan ve emniyet personeline amirlerince whatsapp yoluyla verildiği iddia edilen talimatta Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'na ait Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan EUROPEN Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş. isimli işyerinin giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin beklemesi yönünde görevlendirme yapıldığı iddia edildi.

Gazete Duvar'dan Cİhan Başakçıoğlu'nun haberine göre; bilgi notunda, Ekipler Büro Amirliğine bağlı bir ekibin sabah saat 06:30’dan başlayarak akşam saat 22:30’a kadar işçilerin vardiya değişimlerinde görev alması gerektiği ve ikinci bir emre kadar da bu uygulamanın devam edeceği ifade edildi.

AKP'ye geçen vekilin fabrikasına 'polis koruması' iddiası - Resim : 1

"FABRİKANIN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOK MU?"

Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer de söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Polisin Sesi Platformu ise yaptığı açıklamada, yetkililere ve kamuoyuna şu soruları yöneltti:

-Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan diğer fabrikalarda bu tür bir görevlendirme yapılmakta mıdır?

-Eskişehir Milletvekilinin bu zamana kadar fabrikasında herhangi bir görevlendirme yapılmamışken neden şimdi görevlendirme yapılmaktadır?

-EUROPEN isimli şirketin iş giriş ve çıkış saatlerinde neden görevlendirme yapılmaktadır? Bu fabrikanın özel güvenlik görevlisi yok mudur?

- Emniyet Personeline bu şekilde kişiye özel görevlendirilme yapılmaktamıdır?

- İçişleri Bakanının talimatına rağmen “personel eksikliği” bahane edilerek dört gruplu 12/36 çalışma sistemine geçilmezken, bir milletvekilinin fabrikasında emniyet tedbiri aldırmaktaki amaç nedir?

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Nebi Hatipoğlu TBMM İYİ Parti AKP
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