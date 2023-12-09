TBMM'de kritik hafta: Bütçe maratonu başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2024 bütçe görüşmelerinin Genel Kurul aşaması bu hafta başlıyor.

24 Aralık’a kadar sürecek görüşmelerde her gün birden fazla bakanlığın bütçesi görüşülecek. Meclis’te mesai hafta sonları dahil kesintisiz 14 gün sürecek. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak SAADET grubunun kurulması ile Meclis’teki siyasi parti grubu sayısı 6’ya çıktı. Bu nedenle görüşmeler geçmiş yılların görüşmelerine göre daha geç saatte bitecek. Bütçe görüşmeleri boyunca Meclis’e ziyaretçi alınmayacak. Siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

Bütçe görüşmelerinin ilk günü Cumhurbaşkanı adına sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak. Daha sonra siyasi parti gruplarının temsilcileri bütçenin geneli üzerinde açılış konuşmalarını yapacak. AKP grubu adına Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel de göreve geldikten sonra Meclis Genel Kurulu’ndaki ilk konuşmasını bütçe üzerine yapacak. Özel 1 saatlik konuşma süresini tek başına kullanacak. HEDEP adına bir saatlik konuşmayı Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları kullanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerine Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül konuşacak. İYİ Parti grubu adına Grup Başkanı Koray Aydın ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ümit Özlale söz alacak. Saadet-Gelecek Partisi grubu adına da Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve İstanbul Milletvekili Selim Temurci konuşacak. Şahıslar adına konuşmaları ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar yapacak. Bütçe maratonu, 24 Aralık günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI HIZLANDI

Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ederken siyasi parti genel merkezlerinde ve il teşkilatlarında yerel seçim hazırlıkları sürecek. İYİ Parti’nin kararının ardından tabanda iş birliğine ağırlık verecek olan CHP’de milletvekili heyetlerinin 68 il için hazırlayacağı raporlar da genel merkeze teslim edilecek. Kalan illere de yeni heyetler görevlendirilecek. CHP’de eş zamanlı olarak ilgili genel başkan yardımcılarının görev aldığı bir birimde sandık güvenliği çalışmaları da bu hafta itibariyle hız kazanacak.

CHP’DE YEREL SEÇİM GÜNDEMLİ PM TOPLANABİLİR

Bütçe takvimi nedeniyle yapılıp yapılmayacağı henüz kesinleşmemiş olsa da CHP Parti Meclisi’nin yerel seçim ve aday belirleme sürecini görüşmek üzere çarşamba ya da perşembe günü toplanması bekleniyor.

HEDEP PM’DE KRİTİK KARAR

Aday başvurularının devam ettiği HEDEP’te seçim stratejisine ilişkin önemli bir toplantı da gerçekleşecek. Partinin MYK’sinden çıkan 81 ilde aday çıkarma eğilimi, 16 Aralık’ta toplanacak Parti Meclisi’ne sunulacak. PM’nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 81 ilde aday çıkarılıp çıkarılmayacağına bu toplantıda karar vermesi bekleniyor.

İYİ PARTİ’DE ADAY İLANLARI DEVAM EDECEK

Seçimlere “hür ve müstakil” girme kararı kesinleşen İYİ Parti’de, bu kararın yankıları ve parti içi tartışmalar sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise il ve ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Akşener’in önümüzdeki hafta yeni isimleri aday olarak ilan edebileceği ifade ediliyor.

CUMHUR İTTİFAKI SON KAVŞAKTA

Yerel seçimlerde iş birliği için çalışan AKP ve MHP heyetleri bugüne kadar 9 kez bir araya geldi. Heyetlerin gelecek hafta çalışmayı tamamlayıp hazırladıkları raporları genel başkanlara sunması bekleniyor. İki genel başkanın da bir araya gelip çalışmaya nokta koyacağı kaydediliyor.