İYİ Parti'de seçim değişimi: Görevinden ayrıldı

Siyasi partilerde 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalar sürüyor.

İYİ Parti'de, bu çalışma kapsamında bir görev değişikliği yaşandı.

Partide Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren ve aynı zamanda partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ümit Özlale'nin, seçim çalışmaları nedeniyle görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Başkanlık Divanımızda gelişen bazı görev değişiklikleriyle ilgili;



Parti Sözcümüz Prof. Dr. Sayın Kürşad Zorlu’nun açıklamasını milletimizin bilgilerine sunuyoruz. pic.twitter.com/JLoulekzB1 — İYİ Parti (@iyiparti) October 31, 2023

X(eski Twitter) hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, görev değişimi hakkında şunları söyledi:

"Yaklaşık üç yıldır partimizin Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale, bilindiği üzere 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız olarak ilan edilmiştir. Görev süresi boyunca ülkemiz için çok önemli projeler geliştiren Sayın Özlale, yaklaşan yerel seçimlerde İzmir için de büyük bir proje seferberliğine hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, seçime kalan sınırlı süreyi dikkate alarak; kalan beş ayda yalnızca İzmir'deki seçim kampanyasına odaklanabilmek için Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılma isteğini Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e sunmuş ve söz konusu talep Genel Başkanımızca da uygun bulunmuştur. Birlikte alınan bu karar doğrultusunda Başkanlık Divanımızda; Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine, Sanayi ve Teknoloji Başkanlığımız kurulmuş olup bu göreve Genel Başkan Yardımcımız Sayın M. Cem Özdemir getirilmiştir. Ayrıca Sayın Özdemir'den boşalan Mali İşler Başkanlığı görevi de vekâleten Seçim İşleri Başkanımız Sayın Sedat Aksakallı tarafından yürütülecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem