İYİ Parti'de seçim değişimi: Görevinden ayrıldı

Kürşad Zorlu, İYİ Parti'de yaşanan görev değişikliklerini duyurdu. Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ümit Özlale'nin, seçim çalışmaları için Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığı ifade edildi.

İYİ Parti'de seçim değişimi: Görevinden ayrıldı

Siyasi partilerde 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalar sürüyor.

İYİ Parti'de, bu çalışma kapsamında bir görev değişikliği yaşandı.

Partide Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren ve aynı zamanda partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ümit Özlale'nin, seçim çalışmaları nedeniyle görevinden ayrıldığı duyuruldu.

X(eski Twitter) hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, görev değişimi hakkında şunları söyledi:

"Yaklaşık üç yıldır partimizin Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale, bilindiği üzere 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız olarak ilan edilmiştir. Görev süresi boyunca ülkemiz için çok önemli projeler geliştiren Sayın Özlale, yaklaşan yerel seçimlerde İzmir için de büyük bir proje seferberliğine hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, seçime kalan sınırlı süreyi dikkate alarak; kalan beş ayda yalnızca İzmir'deki seçim kampanyasına odaklanabilmek için Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılma isteğini Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e sunmuş ve söz konusu talep Genel Başkanımızca da uygun bulunmuştur. Birlikte alınan bu karar doğrultusunda Başkanlık Divanımızda; Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine, Sanayi ve Teknoloji Başkanlığımız kurulmuş olup bu göreve Genel Başkan Yardımcımız Sayın M. Cem Özdemir getirilmiştir. Ayrıca Sayın Özdemir'den boşalan Mali İşler Başkanlığı görevi de vekâleten Seçim İşleri Başkanımız Sayın Sedat Aksakallı tarafından yürütülecektir."

İYİ Parti'de seçim değişimi: Görevinden ayrıldı - Resim : 1

İYİ Parti'de seçim değişimi: Görevinden ayrıldı - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İYİ Parti 2024 Yerel Seçimleri Kürşad Zorlu Ümit Özlale
Camdaki Kız'dan bomba! Efsane oyuncu bambaşka bir şekilde geri dönüyor Camdaki Kız'dan bomba! Efsane oyuncu bambaşka bir şekilde geri dönüyor
İddia: MİT yargı dünyasıyla ilgili raporunu sundu; Erdoğan bir isme çok sinirlendi, 'hayal kırıklığı yaşadım' dedi İddia: Erdoğan bir isme çok sinirlendi, 'hayal kırıklığı yaşadım' dedi
Mehmet Şimşek: Küresel enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8’e gerilemesi beklenmektedir Mehmet Şimşek: Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8’e gerilemesi beklenmektedir
Saksıda yetişebiliyor. Hasat sonrasında yüzler çok gülüyor Saksıda yetişebiliyor. Hasat sonrasında yüzler çok gülüyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten gram altın için 'Kasım' uyarısı: 'Kazanma değil batırma ayı' İslam Memiş'ten gram altın için 'Kasım' uyarısı: 'Kazanma değil batırma ayı'
Asgari ücrette sürpriz rakam: 20 Kasım tarihi işaret edildi! Asgari ücrette sürpriz rakam: 20 Kasım tarihi işaret edildi!
Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vali Davut Gül tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vali Davut Gül tarih verdi!
Bu saatlerde mumları hazırlayın: İstanbul'un 23 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Bu saatlerde mumları hazırlayın: İstanbul'un 23 ilçesinde büyük elektrik kesintisi