İYİ Parti'de kazan kaynarken Merdan Yanardağ'dan dikkat çeken iddia: Partiye kayıt dışı alınan kayıp paralar, Lyon’da bir bankada bulunuyor

Türkiye siyasetinin ana muhalefet partilerinden İYİ Parti'de kazan kaynıyor.

Peş peşe istifaların yaşandığı partide, sancılı bir ihraç süreci de yaşanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aile bireylerinin, ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği öne sürülen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partiden ihraç edilmişti.

İstifaların ve ihraçların yaşandığı partide yolsuzluk iddiaları gündeme gelmişken bir önemli iddia daha ortaya atıldı.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Dr. Merdan Yanardağ, canlı yayında ''İYİ Parti’ye kayıt dışı alınan kayıp paralar, Lyon’da bir bankada bulunuyor'' diyerek önemli bir bilgi öne sürdü.

Bu iddiaya karşı İYİ Parti'den bir açıklama gelmedi.

İYİ Parti'deki kurucu bir yöneticiden bilgi aldığını belirten Merdan Yanardağ'ın açıklamaları şöyle:

"Önemli bir İYİ Parti kurucusu, önemli bir bürokrat ve bankacı diyor ki; 'İYİ Parti’ye kayıt dışı alınan kayıp paralar, Lyon’da bir bankada bulunuyor.' Lyon nerenin şehri? Fransa. Lyon’da bir banka hesabında. Buyurun açıklayın bunu. Bize sorarsanız bunu hangi yöneticinin söylediğini de açıklayacağım."

Kaynak: Gerçek Gündem