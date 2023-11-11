İYİ Parti'de istifa depremi! Ümit Özlale'den 'Bahadır Erdem' yorumu

İYİ Partili Ümit Özlale, partiden istifa eden Bahadır Erdem'le ilgili değerlendirme yaptı.

İYİ Parti'de istifa depremi! Ümit Özlale'den 'Bahadır Erdem' yorumu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, İYİ Parti'nin yerel seçimlere ayrı girme stratejisini eleştirerek istifa etti. Partinin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "Makamlar geçici dostluk baki... Ben senden razıyım" dedi.

İYİ Parti'de Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun ardından Erdem de istifa ettiğini duyurmuştu. Özlale, Erdem'in istifasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla Erdem'e destek verdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Özlale, istifa haberinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aynı gün partiye katılmıştık. O zamandan beri de dostluğumuz artarak devam etti. Makamlar geçici dostluk baki... Ben senden razıyım sevgili dostum."

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