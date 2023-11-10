CHP'nin TBMM'deki 'adalet nöbeti' sürüyor

CHP TBMM Grubu’nun; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından TBMM Genel Kurul salonunda başlattığı “Adalet Nöbeti” sürüyor.

"ANAYASAYA KARŞI BU DARBEYİ BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, nöbet sürürken, açıklama yaptı.

Tanrıkulu şunları söyledi:

“Adalet Nöbeti’mizin ikinci günündeyiz. CHP Grubu olarak parlamentoda 24 saattir Adalet Nöbeti tutuyoruz. Dün itibarıyla bu nöbete başladık. Yargıtay, verdiği kararla; Türkiye’de anayasal düzene karşı bir darbe girişiminde bulundu. Bu darbe girişimi, mevcut anayasaya karşıydı. Bununla ilgili hem kamuoyu oluşturmak hem de parlamento özelinde bu işin çözülmesi noktasında adım atmak amacıyla milletvekilleri olarak buradayız.

Her gün 20-25 milletvekili burada nöbet tutacağız. Salı gününe kadar nöbetlerimiz planlanmış durumda.

Bu darbe girişiminin amacı, Can Atalay’ın dokunulmazlığından çok daha ötedir. Yargı içinde öteden beri çeşitli organizasyonlar var. Suç örgütleri ile ilişkili olan yargı mensupları var. Onlar içinden bu kararla birlikte AKP’ye verilen mesaj da var: Biz sizi iktidarda tuttuk. İktidarınızı bize borçlusunuz. Dolayısıyla bizim içimizdeki unsurlara gelemezsiniz. Gelirseniz böyle anayasal kriz de çıkartırız, devlet krizi de çıkartırız.

Biz, CHP olarak; bu anayasayı koruyacağız. Halkın egemenliği için buradayız. Halkımız ile birlikte olacağız. Anayasaya karşı bu darbeyi, mutlaka ve mutlaka boşa çıkartacağız.”"