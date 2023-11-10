Özgür Özel, Ata'ya saygı zinciri ile Anıtkabir'e yürüdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İlk ve ebedi genel başkanımız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıldönümünde, partililerimizle birlikte Ata’ya Saygı Zinciri ile Anıtkabir’e yürüdük" açıklamasını yaptı.

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Özgür Özel, Ata'ya saygı zinciri ile Anıtkabir'e yürüdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümünde partili gençlerle birlikte Ata'ya Saygı Zinciri ile Anıtkabir'e yürüdü.

Yürüyüşle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, şu mesajı paylaştı:

"İlk ve ebedi genel başkanımız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıldönümünde, partililerimizle birlikte Ata’ya Saygı Zinciri ile Anıtkabir’e yürüdük."

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