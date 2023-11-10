Meral Akşener'den AYM çıkışı: 'Hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yargıtay-Anayasa Mahkemesi krizine ilişkin bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Ülkemizde yaşanan son gelişmeler, maalesef Anayasal Devlet kavramını hedef alan ciddi bir kriz tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"DEVLET NİZAMINI SAVUNUYORUZ"

Akşener, "Anayasa’nın, Anayasa Mahkemesine verdiği yetki ve görevlerin yapılamaz hâle gelmesini sağlayan hukuk yolu dışı fiili durumlar; bir hukuk devletinde kabul edilemez. Biz İYİ Parti olarak ilk günden beri bu krizin karşısında; Cumhuriyetimizin, anayasa ve kanunlarla öngörülmüş devlet nizamını savunuyoruz. Hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne ve demokrasimize aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, bir anayasal devlet krizine sürüklenmesine asla izin vermeyeceğiz" diye yazdı.

Akşener'in yayınladığı açıklama şöyle: