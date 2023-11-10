Özgür Özel'in 'darbecisi' sözlerine AKP'den yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı krizi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ni hedef almasına yönelik sözleriyle ilgili konuştu.

Çelik, “CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var” ifadesini kullandığı açıklamasında “Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş” dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde konuşmuş, Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını vurgulayan Özgür Özel, Erdoğan'a "Sen anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Halk sana bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin" diyerek seslenmişti.