Özgür Özel'den Ali Babacan'a taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

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Özgür Özel'den Ali Babacan'a taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, babası Hilmi Babacan’ı yitiren Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Özel, geçen günlerde babasını kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

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