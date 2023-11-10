Osman Kavala'dan, Bahçeli’ye yanıt: Beraat ettiği davayı hatırlattı

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen iş insanı Osman Kavala, kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

2 bin 201 gündür cezaevinde tutulan Kavala, “Kavala Sorosçudur, casustur” diyen Bahçeli’ye, casusluk davasından beraat ettiğini hatırlattı.

Kavala, Bahçeli’nin sözlerini "Bunlar, yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştıran, düşman algısını besleyen söylemlerdir" ifadeleriyle yorumladı.

Kavala’nın açıklaması şöyle:

“MHP Genel Başkanı, benim 'Sorosçu ve casus' olduğumu söylemiş. George Soros’la Açık Toplum Vakfı’nın diğer yönetim kurulu üyelerininkinden farklı bir ilişkim olmadığını daha önce çeşitli vesilelerle anlatmıştım. Casusluk suçlamasının ilk Gezi davasının beraatle sonuçlanmasının ardından beni hapiste tutmak için yaratılmış olduğu biliniyor. Alenen yasalarımıza aykırı bir şekilde kurgulanmış olan bu çirkin suçlama çürütüldü ve düşürüldü. Hukuksuzlukla malul iddiaların siyaseten kullanılması, en başta demokrasi kültürümüze zarar verir. Bunlar, yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştıran, düşman algısını besleyen söylemlerdir."

Kaynak: Gerçek Gündem