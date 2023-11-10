Osman Kavala'dan, Bahçeli’ye yanıt: Beraat ettiği davayı hatırlattı

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen iş insanı Osman Kavala, “Kavala Sorosçudur, casustur” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, avukatları aracılığıyla yanıt verdi. Kavala, casusluk davasından beraat ettiğini hatırlattı.

Son Güncelleme:
Osman Kavala'dan, Bahçeli’ye yanıt: Beraat ettiği davayı hatırlattı

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen iş insanı Osman Kavala, kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

2 bin 201 gündür cezaevinde tutulan Kavala, “Kavala Sorosçudur, casustur” diyen Bahçeli’ye, casusluk davasından beraat ettiğini hatırlattı.

Kavala, Bahçeli’nin sözlerini "Bunlar, yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştıran, düşman algısını besleyen söylemlerdir" ifadeleriyle yorumladı.

Kavala’nın açıklaması şöyle:

“MHP Genel Başkanı, benim 'Sorosçu ve casus' olduğumu söylemiş. George Soros’la Açık Toplum Vakfı’nın diğer yönetim kurulu üyelerininkinden farklı bir ilişkim olmadığını daha önce çeşitli vesilelerle anlatmıştım. Casusluk suçlamasının ilk Gezi davasının beraatle sonuçlanmasının ardından beni hapiste tutmak için yaratılmış olduğu biliniyor. Alenen yasalarımıza aykırı bir şekilde kurgulanmış olan bu çirkin suçlama çürütüldü ve düşürüldü. Hukuksuzlukla malul iddiaların siyaseten kullanılması, en başta demokrasi kültürümüze zarar verir. Bunlar, yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştıran, düşman algısını besleyen söylemlerdir."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Osman Kavala Devlet Bahçeli MHP Gezi davası
Son Güncelleme:
Limondan 2 kat verim alma yöntemi! Limonun suyu iki kat fazla çıkıyor Limondan 2 kat verim alma yöntemi! Limonun suyu iki kat fazla çıkıyor
Amaçları AYM'yi mi yok etmek? AKP ve MHP'nin yeni Anayasa planı AKP ve MHP'nin yeni Anayasa planı
Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti! Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti!
Ülke genelinde hasadı tamamlandı. Bu yıl marketlerde fiyatı uçacak Ülke genelinde hasadı tamamlandı. Bu yıl marketlerde fiyatı uçacak
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer 'başlaması an meselesi' dedi, altını olanları uyardı: 'Herkes etkilenecek' Selçuk Geçer 'başlaması an meselesi' dedi, altını olanları uyardı: 'Herkes etkilenecek'
Meteoroloji'den il il uyarı: Çok şiddetli geliyor, 3 gün sürecek! Meteoroloji'den il il uyarı: Çok şiddetli geliyor, 3 gün sürecek!
İş Bankası kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi! İş Bankası kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi!
Cezaevinde kavga: Dilan Polat'ın bağışıklık sistemi çöktü, kimseyle konuşmuyor! Cezaevinde kavga: Dilan Polat'ın bağışıklık sistemi çöktü, kimseyle konuşmuyor!
Partnerinizi bu detayla kendinize bağlayın: Hangi burç nasıl aşık olur? Hangi burç nasıl aşık olur?