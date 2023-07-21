İYİ Parti'de 41 kişi görevlerinden istifa etti

Manisa'da İYİP Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi, ilçe başkanlığını eleştirerek görevinden istifa etti.

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İYİ Parti'de 41 kişi görevlerinden istifa etti

Manisa'da İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi, ilçe başkanlığını eleştirerek görevinden istifa etti.

Turgutlu Belediyesi Orta Park Tesisleri'nde bir araya gelen İYİP'liler, aldıkları karara ilişkin basın açıklaması yaptı.

"KİMSE İLE SORUNUMUZ YOK"

Grup adına açıklamada bulunan İYİP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Karacaova, şunları söyledi:

"Bizler Turgutlu İYİ Parti yönetim kurulu üyeleri olarak kendi aramızda bir karar alma durumunda kaldık. İlçe Başkanlığının onaylamadığımız birtakım icraatları olmuştur. Yapmış olduğumuz uyarılarımızın bugüne kadar dikkate alınmaması sonucu yönetimden ayrılma kararı aldık. Bizler kesinlikle partiden ayrılmıyoruz. Davamıza ve genel başkanımıza sonsuza kadar bağlıyız. Kişisel olarak kimseyle sorunumuz yoktur. Bunun kesinlikle bilinmesini istiyoruz." 

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