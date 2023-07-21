AKP İl Başkanı istifa etti

AKP Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, 2019’dan bu yana sürdürdüğü görevinden istifa etti.

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AKP İl Başkanı istifa etti

AKP Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, 26 Nisan 2019’dan bugüne kadar yürüttüğü AKP Çankırı İI Başkanlığı görevinden af talebinin Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınla yapılan istişare sonucunda uygun görüldüğünü belirtti.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AA’nın haberine göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Çelik, “4 yılı aşkın süredir milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla nasıl omuz omuza vererek, bu davanın bir neferi olarak hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Çankırı’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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