DEVA Partisi'nden Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolüne ilişkin açıklama

DEVA Partili İdris Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapıldığı iddia edilen 'gizli protokol'den haberleri olmadığını söyledi.

DEVA Partisi'nden Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolüne ilişkin açıklama

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

PROTOKOL HAKKINDA KONUŞTU

Bir gazetecinin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçim öncesi gizli bir protokol imzalandığı iddialarına dair değerlendirmesini sorması üzerine Şahin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun programını seyrettim. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu iki kişinin namusuna bırakılmış bir sözleşme olarak değerlendirdi. Dolayısıyla bize düşen, iki kişi arasında var olan bu görüşmelerin detayının sadece iki kişide kalması gerektiğine olan inancımızı devam ettirmektir. Eğer bu kamuoyu ile paylaşılacaksa bunun da o iki değerli genel başkan tarafından paylaşılmasının uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

"BİLGİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şahin, Ümit Özdağ ile yapılan görüşmelerden haberleri olduğunu ifade ederek, "Ama bu şekilde bir gizli protokol olduğuna ilişkin herhangi bir bilgimiz söz konusu değildi." diye konuştu.

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